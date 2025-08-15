Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на стартовый матч чемпионата Испании

Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч 1-го тура Ла Лиги с «Валенсией»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошел в заявку команды на матч первого тура нового сезона Ла Лиги против «Валенсии».

Встреча состоится 16 августа на домашнем стадионе «Валенсии» — «Месталья». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Захарян получил повреждение в конце февраля 2025 года, а 16 марта у него случился рецидив старой травмы. Из-за постоянных травм футболист в прошлом сезоне провел всего четыре матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В турнире сезона-2023/24 российский футболист провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

