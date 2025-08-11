Роналду сделал предложение возлюбленной

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Соответствующий пост девушка выложила в своих социальных сетях.

«Да. В этой и всех остальных жизнях», — написала Родригес под публикацией.

Примечательно, что 28 января 2025 года Роналду на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) поздравил Джорджину с днем рождения, назвав ее женой.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Ранее сообщалось, что Роналду может сменить клуб для восстановления статуса.