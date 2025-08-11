На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роналду сделал предложение возлюбленной

Роналду сделал предложение Джорджине
true
true
true
close
Georginagio/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Соответствующий пост девушка выложила в своих социальных сетях.

«Да. В этой и всех остальных жизнях», — написала Родригес под публикацией.

Примечательно, что 28 января 2025 года Роналду на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) поздравил Джорджину с днем рождения, назвав ее женой.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Ранее сообщалось, что Роналду может сменить клуб для восстановления статуса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами