Бывший тренер «Зенита» раскрыл, как клубу поступить с Глушенковым

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что в ситуации с нападающим Максимом Глушенковым правильнее было бы его выгнать. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Как бы я поступил с Глушенковым? Если Максим не работает так, как хочет тренер, такого игрока надо уволить. Что с него еще можно взять?» — заявил Петржела.

После матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отец Глушенкова Александр заявил, что после замены сына в перерыве игра команды не поменялась. Также он допустил, что футболист задумается об уходе из клуба, если подобные перестановки будут продолжаться.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее дочь Сергея Семака призвала заблокировать интернет критикам команды.