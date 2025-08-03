«Она была инопланетянкой»: во Франции простились с биатлонисткой Дальмайер

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутио признался, что был шокирован трагедией двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер, и назвал ее инопланетянкой в биатлоне. Его слова приводит Nordic Magazine.

«Это шок. Она всегда была по-настоящему увлечена горами. Когда она была биатлонисткой, мы уже знали, что это ее главная страсть. Я ничуть не удивился, узнав, что она приехала в Пакистан покорять вершины, <...> Она была инопланетянкой в биатлоне. Она пришла очень молодой и очень сильной», — поделился он.

Тело спортсменки нашли спасатели 30 июля. Ей был 31 год.

Сам инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее Мартен Фуркад трогательно обратился к Дальмайер.