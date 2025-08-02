Хачанов вышел в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Канаде

Хачанов обыграл Рууда и вышел в 1/4 финала турнира в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто, обыграв норвежца Каспера Рууда.

Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:5.

За время игры Хачанов сделал семь подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 3/12 брейк-пойнтов. В активе Рууда девять эйсов, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В следующем круге Хачанов сразится с 20-летним американцем Алексом Микельсеном, который обыграл 19-летнего соотечественника Лернера Тиена.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее 18-летняя Андреева вылетела с престижного турнира.