Напарница погибшей Дальмайер раскрыла, что биатлонистка могла выжить

Краусс: Дальмайер могла выжить, если бы мы не повернули назад

Напарница немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер Марина Краусс заявила, что спортсменка могла бы выжить, если бы они не повернули назад из-за возможной опасности. Ее слова приводит Ski-Nordique.

«Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», — заявила Краусс.

Тело спортсменки нашли спасатели 30 июля. Ей был 31 год.

Сам инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели тогда предположили, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее олимпийский чемпион Мартен Фуркад попрощался с Дальмайер.