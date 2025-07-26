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Звездный игрок подписал контракт с «Арсеналом»

Нападающий Дьёкереш стал игроком «Арсенала»
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Arsenal

Шведский нападающий Виктор Дьёкереш стал игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Мы уверены, что Виктор окажет большое влияние на поле и станет важной фигурой в нашей раздевалке. Добро пожаловать!» — говорится в заявлении.

С 2021 по 2023 год 27-летний Дьёкереш выступал за «Ковентри Сити», после чего перешел в португальский «Спортинг». В 66 матчах за лиссабонский коллектив швед забил 68 мячей.

В прошлом сезоне он набрал 39+8 по системе «гол+пас» и занял второе место в борьбе за «Золотую бутсу»: в последнем туре чемпионата Испании его обогнал француз Килиан Мбаппе.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее украинский футболист извинился за то, что играл в России.

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