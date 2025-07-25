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Боец UFC раскрыл отличия российского менталитета от американского

Российский боец Фахретдинов заявил, что UFC для американцев это «просто бизнес»
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Егор Алеев/ТАСС

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов рассказал об отличиях российского менталитета от американского. Его слова приводит Sport24.

«У меня дебют, первый татарин в UFC. Мне звонили и говорили: «Без победы домой не приезжай». Если наши ребята проигрывают, ты их по месяцу в зале не видишь — они стесняются. А в США парни проиграли, а на следующий день ты их видишь в зале. Им хуже от этого не становится», — заявил Фахретдинов.

Также он считает, что для американцев бои — это просто бизнес.

«Если ты вышел один на один, сделал все возможное, но проиграл, ты не показал слабину. Для меня самое главное в UFC — не показать слабость духа. Считаю, что для мужчины это самое важное», — добавил россиянин.

6 сентября Фахретдинов проведет бой против шведа Андреаса Густафссона на турнире UFC в Париже.

Ранее бывший боец ММА прогорел на доставке халяльных продуктов.

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