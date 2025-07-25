Боец UFC раскрыл отличия российского менталитета от американского

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов рассказал об отличиях российского менталитета от американского. Его слова приводит Sport24.

«У меня дебют, первый татарин в UFC. Мне звонили и говорили: «Без победы домой не приезжай». Если наши ребята проигрывают, ты их по месяцу в зале не видишь — они стесняются. А в США парни проиграли, а на следующий день ты их видишь в зале. Им хуже от этого не становится», — заявил Фахретдинов.

Также он считает, что для американцев бои — это просто бизнес.

«Если ты вышел один на один, сделал все возможное, но проиграл, ты не показал слабину. Для меня самое главное в UFC — не показать слабость духа. Считаю, что для мужчины это самое важное», — добавил россиянин.

6 сентября Фахретдинов проведет бой против шведа Андреаса Густафссона на турнире UFC в Париже.

Ранее бывший боец ММА прогорел на доставке халяльных продуктов.