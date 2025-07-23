В МОК отреагировали на просьбу Международной федерации гандбола допустить Россию на соревнования

В МОК ушли от ответа о допуске российских гандболистов на соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) дал официальный ответ на запрос относительно обращения Международной федерации гандбола (IHF) о допуске России на международные соревнования, передает «ВсеПроСпорт».

«Каждая международная спортивная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования за пределами Олимпийских игр. Рекомендуем вам обратиться в IHF», — заявили в МОК.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Федерация гандбола России оспорила отстранение команд от европейских матчей.