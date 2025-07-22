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Бывший тренер «Зенита» назвал лучшие качества звездного бразильца команды

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: Жерсон может обострить игру одной передачей
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Paulo Ti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал лучшие качества звездного новичка команды Жерсона. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Когда вышел Жерсон, он показал, как надо действовать. Вспомнить первый гол: Жерсон сделал длинную передачу на Энрике, и после этого был забит первый мяч. Подобных решений не хватало «Зениту». Жерсон может одной передачей обострить игру», — заявил Рапопорт.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона 13 июля. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2029/30.

29-летний Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» за 25 млн евро. Полузащитник только что выступил в составе своей прежней команды на клубном чемпионате мира, отличившись в матче плей-офф против немецкой «Баварии». На счету Жерсона 14 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он забил один мяч. Он принял участие в обеих встречах после назначения главным тренером Селесао Карло Анчелотти.

Ранее Жерсон раскрыл, почему перешел в «Зенит».

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