Российские синхронистки впервые с 1998 года остались без медалей чемпионата мира

Впервые с 1998 года российские синхронистки не смогли завоевать медаль на мировом первенстве. На чемпионате мира, который проходит в эти дни в Сингапуре, Татьяна Гайдай заняла 12-е место в сольной технической программе с результатом 228,5625.

В последний раз без наград российская команда оставалась на мировом первенстве — 1994: тогда Ольга Седакова заняла четвертое место в сольном выступлении и в сольных фигурах, дуэт Ольги Брусникиной и Юлии Панкратовой стал пятым, а команда заняла четвертое место. После этого — с чемпионата мира 1998 года — российские синхронистки завоевывали медали в каждом финале каждой дисциплины на всех чемпионатах мира, в которых участвовали.

13 марта чемпионат России по водным видам спорта получил статус отборочного к чемпионату мира, который проходит в Сингапуре. Плавательный этап чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 состоится с 27 июля по 3 августа.

До этого российские пловцы были допущены до чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. По итогам турнира россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. На первом месте расположились пловцы из США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей. Замкнули тройку сильнейших пловцы из Канады, на счету которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее World Aquatics восхитилась победой Александра Мальцева.