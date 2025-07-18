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Ветеран «Спартака» рассказал, почему клуб никого не купил

Экс-футболист Деменко: нужные Станковичу игроки еще не дали окончательного ответа
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный полузащитник Максим Деменко, выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал трансферную кампанию красно-белых, объяснив, почему клуб еще не купил ни одного игрока.

«Думаю, Станкович разговаривает с футболистами, просто они еще не дали окончательного ответа. Уверен, приобретения еще будут, просто на данный момент с устраивающими тренера игроками ведутся. Понятно, что нужно сезон сразу начинать с побед, но, видимо, с приобретением нужных игроков пока что-то не складывается – финансовая сторона, может быть, игроки выставляют свои условия. Но работа точно ведется», — считает Деменко.

«Спартак» в первый сезон под руководством Деяна Станковича занял пятое место в Российской премьер-лиге. При этом до старта нового чемпионата команду пополнил только форвард-ветеран Антон Заболотный, пришедший из закрывшихся подмосковных «Химок» на правах свободного агента.

Ранее Манфред Угальде вернулся в Россию и присоединился к «Спартаку».

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