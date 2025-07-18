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Номер судьи скандального матча «Торпедо» оказался в слитых списках букмекеров

Номера еще четырех судей были в опубликованных списках букмекерских контор
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/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Номера как минимум четырех российских судей оказались в слитых списках клиентов букмекерских компаний. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, одним из клиентов букмекерской компании был Инал Танашев. Его номер телефона был зарегистрирован еще в 2019 году, однако позднее аккаунт был заблокирован. В сезоне-2024/25 Танашев был главным судьей на матче между «Сочи» и «Торпедо» в Первой лиге. Три арбитра, которые также работали на этом поединке были отстранены от работы. Московский клуб в июле был исключен из Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за скандала с подкупом судей.

Также в слитом списке оказались Сергей Чебан (арбитр РПЛ) — регистрация в 2017 году, позже аккаунт был заблокирован; Юрий Карпов (резервный арбитр РПЛ) — регистрация в октябре 2024 года; Александр Машлякевич — его номер оказался в базе букмекера в 2015 году.

До этого в списках был найден номер судьи Максима Перевезы, которому руководители «Торпедо» предлагали взятку. Однако судья отказался от денег и заявил на руководство клуба.

Ранее футболистом «Спартака» интересовался «ПСЖ».

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