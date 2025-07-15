Россиянам запретили публиковать результаты чемпионата мира по плаванию

World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать результаты спортсменов на чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что нейтральным спортсменам не разрешается публиковать материалы, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной.

13 марта чемпионат России по водным видам спорта получил статус отборочного к чемпионату мира, который пройдет в Сингапуре. Плавательный этап чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 состоится с 27 июля по 3 августа.

До этого российские пловцы были допущены до чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

По итогам турнира россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. На первом месте расположились пловцы из США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей. Замкнули тройку сильнейших пловцы из Канады, на счету которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение запретить российский флаг в социальных сетях.