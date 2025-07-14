«Через него будут строить игру»: бразильского новичка «Зенита» назвали важным для клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что бразилец Жерсон станет важной частью игровой схемы петербургского «Зенита». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Насколько я о нем слышал, это сильный игрок, который укрепит центр поля, там, где сейчас играет Дуглас Сантос. Он выступает не на своей позиции. Жерсон будет системообразующим футболистом «Зенита», и через него планируется строить основную игру. Тем более с Венделом ситуация непонятная», — заявил Наумов.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона 13 июля. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2029/30.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее Жерсон раскрыл, почему перешел в «Зенит».