Комментатор «Матч ТВ» Генич о гибели игрока «Ливерпуля»: на слезу пробивает

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил в своем Telegram-канале, что у него нет слов после новости о гибели в ДТП футболиста английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Раз — и все На слезу пробивает, если честно. Только ведь женился, выиграл со сборной, с клубом — и в один миг все закончилось. Нет слов», — написал Генич.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский Панафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее автогонщик объяснил причину ДТП, в котором погиб Жота.