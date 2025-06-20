Ротенберг раскрыл, будет ли он тренировать клуб КХЛ

Роман Ротенберг о возвращении к тренерской деятельности в КХЛ: время покажет

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, вернется ли он на пост наставника какого-либо клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Metaratings.

«Сейчас я занимаюсь детско-юношеским хоккеем, развитием детей, каждый день их тренирую. Возвращение на пост тренера клуба КХЛ? Время покажет», — заявил Ротенберг.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Дмитрий Губерниев оставил пожелание Ротенбергу.