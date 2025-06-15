Игрок «Вашингтона» об Овечкине: больше, чем хоккеист

Белорусский нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас заявил, что его одноклубник Александр Овечкин остается топ-игроком, передает Betnews.

«Саше в сентябре исполнится 40 лет. Он по-прежнему топ-игрок. Как бы ты ни готовил свой организм, от травм уберечься невозможно. Преодолевать их и снова выходить на лед — это уже сила характера. Овечкин больше, чем хоккеист», — сказал Протас.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

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