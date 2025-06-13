Выигравший Кубок Гагарина раскрыл причину ухода из клуба

Никитин: ухожу из «Локомотива», потому что мне нужна новая мотивация

Хоккейный тренер Игорь Никитин объяснил уход с поста наставника ярославского «Локомотива». Его слова приводит Telegram-канал «50 оттенков бронепоезда».

«Я пришел к нему по одной простой причине: я все что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось», — заявил Никитин, добавив, что ему необходима новая мотивация и энергетика.

11 июня «Локомотив» объявил, что 52-летний Никитин расторг контракт по собственной инициативе.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Никитин установил редкое достижение.