Названа дата возможного возвращения российских лыжников

FIS: допуск российских лыжников может быть рассмотрен на конгрессе в июне

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что вопрос о возвращении российских лыжников на международную арену может быть рассмотрен на конгрессе, который состоится в июле. Слова представителя организации приводит «ВсеПроСпорт».

«Совет FIS на регулярной основе рассматривает ситуацию касательно возвращения на международные соревнования российских и белорусских спортсменов. На апрельском конгрессе это решение не было включено в повестку обсуждения, в июне этот вопрос может быть рассмотрен», — заявили в организации.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

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