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Олимпийского чемпиона из России лишили двух медалей чемпионата мира

Чемпион ОИ Махов лишился двух медалей ЧМ из‑за нарушения антидопинговых правил
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РИА Новости

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

37-летний спортсмен нарушил статью 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Были аннулированы результаты в период с 10 января 2015-го по 27 января 2020 года. Таким образом, 37‑летний Махов лишился двух бронзовых наград чемпионата мира 2015 года в Лас‑Вегасе, завоеванных в соревнованиях по вольной и греко‑римской борьбе.

В 2021 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило Махова на четыре года.

На ОИ-2012 в Лондоне Махов стал бронзовым призером в вольной борьбе. Однако в 2019 году финалисты соревнований были дисквалифицированы за наличие запрещенных веществ в допинг‑пробах, и Махов получил золотую медаль. Также в активе россиянина три золота чемпионатов мира.

Ранее российский чемпион мира задумался об участии в «Олимпиаде на стероидах».

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