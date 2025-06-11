Бывший вице-президент «Локомотива» назвал клуб, который должен остаться в РПЛ

Белоус: «Пари НН» по спортивному принципу должен остаться в РПЛ

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что по спортивному принципу «Пари НН» заслужил остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Чтобы делать восемнадцать команд в РПЛ, надо заранее объявлять. По спортивному принципу остается в чемпионате России «Пари НН», и это абсолютно верно», — заявил Белоус.

31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

Ранее стало известно, где будет играть недопущенный до РПЛ клуб.