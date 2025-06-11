Чемпион мира оценил возможное возвращение выигравшего Кубок Гагарина тренера в ЦСКА

Чемпион мира Терещенко: Никитин — один из лучших тренеров России

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал покинувшего ярославский «Локомотив» тренера Игоря Никитина одним из лучших в России. Его слова приводит «Советский спорт».

»Никитин — один из лучших тренеров в России. Он может привести ЦСКА к Кубку Гагарина в следующем сезоне. Игорь Валерьевич уже три раза в финале был. В этом году выиграл все, его «Локомотив» сыграл шикарно. Для армейцев это идеальный вариант», — заявил Терещенко.

11 июня «Локомотив» объявил, что 52-летний Никитин расторг контракт по собственной инициативе.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Никитин установил редкое достижение.