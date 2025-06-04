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Экс-футболист «Зенита»: московские клубы не дали стать команде чемпионом

Футболист Зырянов: московские клубы не дали «Зениту» победить в РПЛ
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ФК «Черноморец»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что московские клубы не дали команде победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, ключевыми стали весенние матчи со столичными командами в Москве, когда «Зенит» не смог обыграть в гостях «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Победа в любой из этих встреч — и «Зенит» стал бы чемпионом», — сказал Зырянов.

«Зенит» завершил минувший розыгрыш РПЛ на втором месте. В 30-м туре петербуржцы разгромили «Ахмат» 3:0, но в параллельном матче с таким же счетом «Краснодар» обыграл «Динамо», обошел «Зенит» на один балл и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул. Третье место в турнирной таблице чемпионата России занял московский ЦСКА.

В Кубке сине-бело-голубые остановились в шаге от Суперфинала, уступив в серии пенальти ЦСКА.

Ранее российский футболист покинул «Зенит».

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