Олимпийский чемпион рассказал, может ли он представить Ротенберга в «Спартаке»

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров заявил, что сейчас нет смысла рассуждать о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Спартака», передает «ВсеПроСпорт».

«Могу ли представить его в «Спартаке»? Не могу, так как там сейчас Жамнов. А вдруг он окажется непотопляемым тренером, поэтому о будущем рассуждать нет смысла», — сказал Майоров.

2 июня СКА объявил об отставке Романа Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

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