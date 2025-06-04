Большинство клубов Первой лиги призвали вернуть «Пари НН» в РПЛ

Клубы Первой лиги проголосовали за участие «Пари НН» в новом сезоне РПЛ

Десять клубов Первой лиги выступили за возвращение вылетевшего по итогам стыковых матчей против «Сочи» клуба «Пари Нижний Новгород» в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

По информации источника, за то, чтобы вместо нижегородской команды, занявшей в общей таблице чемпионата России 13-е место, провела сезон в РПЛ команда «Урал», проголосовало четыре клуба.

31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

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