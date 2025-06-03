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Российский хоккеист рассказал, какое место в стране вызвало у него шок

Нападающий «Ак Барса» Галимов: был в шоке от Барвихи
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Telegram-канал ХК «Ак Барс»

Ведущий нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов рассказал о своих впечатлениях от пребывания в отпуске в подмосковном элитном поселке «Барвиха».

«Чувствуется, что это Лакшери место. Я тут в Барвихе первый раз, и я немного в шоке! Видел даже Porsche старого образца. Я спокойно к этому отношусь, но мне ближе что-то среднее, модное, но чтобы ни у кого шок не вызывало. На мне нет никаких часов, цепочек дорогих. Какая самая дорогая покупка в жизни была? Машина, наверное. У меня Mercedes-Benz GT», — приводит слова хоккеиста Legalbet.

Галимов рассказал также, что сам когда-то покупал Porsche, но остался недоволен, так как через полгода смог выручить на продаже автомобиля меньше, чем заплатил при покупке.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард «Ак Барса» стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав в регулярном чемпионате КХЛ 59 (35+24) баллов за результативность. «Ак Барс» в первом раунде плей-офф выиграл драматичную серию у «Автомобилиста» из Екатеринбурга (4-3), но затем уступил московскому «Динамо» (2-4).

Ранее стало известно, возглавит ли Роман Ротенберг «Витязь».

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