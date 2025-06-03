Легендарный российский тренер назвал Ротенберга фанатиком

Хоккейный тренер Владимир Юрзинов высказался об уходе Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского СКА, отметив, что он его удивлял и радовал, передает Russia-hockey.ru.

«Честно скажу, он меня удивлял и радовал. Возвращал во времена советского хоккея, когда наши легендарные тренеры тоже были фанатиками — жили исключительно своими командами и хоккеем огромной страны», — сказал Юрзинов.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.

Ранее тренер московского «Спартака» оценил отставку Ротенберга.