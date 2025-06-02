Акинфеев рассказал, какие эмоции он испытал от победы в Кубке России

Акинфеев о победе в Кубке России: 22-й трофей, но эмоции все те же

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил в своем Telegram-канале партнеров по команде, тренерский штаб и болельщиков после победы команды в Суперфинале Кубка России над «Ростовом».

«22-ой трофей, но эмоции все те же. Спасибо партнерам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпения и слаженную работу. А вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперед», — написал Акинфеев.

Суперфинал Кубка России состоялся 1 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Акинфеев показал видео с Кубком России, наполненным шампанским.