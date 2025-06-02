В Госдуме высказались о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду

Фетисов о недопуске российских хоккеистов на ОИ: у меня не было иллюзий

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду, заявив, что у него изначально не было иллюзий, передает Sport24.

«Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии. К сожалению, у меня их изначально не было. Я не понимал, на чем строилось заявление руководителей о переговорах и каких-то договоренностях», — сказал Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее Доминик Гашек обрадовался недопуску сборной России по хоккею на Олимпиаду.