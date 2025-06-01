Месси оформил дубль и сделал два ассиста в матче «Интер Майами»

«Интер Майами» разгромил «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле, завершилась со счетом 5:1. В составе победившей команды дубль и две результативные передачи оформил аргентинский нападающий Лионель Месси, также отличились Луис Суарес, Тадео Алленде и Фафа Пико. Единственный гол «Коламбуса» оказался на счету Сезара Рувалкабы.

«Интер Майами» с 29 очками в 16 матчах расположился на третьем месте в Восточной конференции МЛС. «Коламбус Крю» имеет в активе 28 очков в 17 матчах и находится на пятой строчке турнирной таблицы Востока.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки.

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее Месси основал футбольный клуб.