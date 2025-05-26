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Туктамышева сделала заявление на фоне слухов о романе с фигуристом, младшее ее на шесть лет

Чемпионка мира Туктамышева опровергла слухи о романе с фигуристом Гуменником
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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале опровергла появившуюся в СМИ информацию о ее романе с фигуристом Петром Гуменником.

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала она.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2025 году исполнится 29 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Гуменник — серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020). В мае 2025 года Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральный статус фигуристу, он поедет на квалификационный турнир зимних Олимпийских игр — 2026 в Пекин. Фигуристу исполнилось 23 года.

Ранее Ирина Роднина призвала смириться с решением ISU о недопуске пар и танцевальных дуэтов.

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