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Изменились стоимости футболистов ПАОКа Чалова и Оздоева

Transfermarkt снизил стоимость российских футболистов Чалова и Оздоева
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Giannis Papanikos/Shutterstock

Российские футболисты греческого ПАОКа Федор Чалов и Магомед Оздоев потеряли в своей рыночной стоимости. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на портал Transfermarkt.

Известно, что обновленная рыночная стоимость Чалова составила €7,5 млн, а Оздоева — €1,5 млн. В предыдущей версии российские футболисты оценивались в €9 млн и €1,8 млн соответственно.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В текущем сезоне Чалов сделал 5+7 по системе «гол+пас» в 40 матчах.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. Он провел за коллектив 37 встреч, забив два мяча и отдав две результативные передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стало известно, допустили ли российских хоккеистов до ОИ-2026.

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