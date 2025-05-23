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Экс-тренер «Спартака» отказался назвать сезон команды провалом

Тренер Гладилин не стал называть сезон «Спартака» провальным
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» не стал называть провалом сезон красно-белых.

«Были допущены ошибки в межсезонье. Команда завершала первую часть чемпионата очень прилично и хорошо выглядела. Надо было сохранить тот вариант игры и состава, а усиляться очень планомерно на будущее. Мое мнение: немного на опережение сыграли руководители клуба, и поломалась игра. Это показал весь весенний этап. Игра сломалась, и найти ее они уже не могли. Не то что медали сейчас не выиграют, все зависит от ЦСКА, но ведь был шанс бороться за чемпионство, Кубок выиграть. У меня было такое мнение, что они могут бороться и за чемпионство, и за Кубок. Команде было это по силам, игра была хорошая.

Не знаю, что там произошло в коллективе, но что-то разладилось. На медали можем претендовать только при обстоятельствах, когда другие команды проиграют, а так — даже не претендент на медали, даже на третье место. И Кубок проиграли. И кому проиграли? «Ростову»! Он по всем позициям уступает. Это значит, команда неправильно вела этот весенний период во всех вопросах. Но провалом это назвать нельзя: есть команда, есть хорошие руководители, тренер хороший. Да, он допустил ошибки, но он не имеет опыта с такой командой, которая должна побеждать. Болельщики есть, все есть. Нет трагедии, что все провалено. «Спартак» на следующий год будет бороться и за чемпионство, и за Кубок», — заявил он.

Перед заключительным туром Российской премьер-лиги команда идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 балла. На два очка больше имеют столичные ЦСКА и «Динамо». В последнем туре «Спартак» сразится с «Химками».

В Кубке России команда завершила выступление на стадии финала Пути регионов.

Ранее был назван фактор, который может повлиять на чемпионство «Краснодара».

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