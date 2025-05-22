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Булыкин рассказал, как матч с «Краснодаром» повлияет на будущее тренера «Динамо»

Булыкин: динамовцы могут вернуть «Краснодару» должок
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» высказался о главном матче последнего тура Российской премьер-лиги, в котором сыграют «Краснодар» и московское «Динамо». Хозяевам победа гарантирует чемпионский титул, но бело-голубые уже пообещали биться с максимальным настроем, а вокруг игры ходят слухи о повышенных премиальных для игроков «Динамо» в случае победы.

«Это все идет на пользу, и результат будет идти на пользу – положительный или отрицательный. Конечно «Динамо» надеется сыграть успешно эту игру. В прошлом году «Краснодар» не дал «Динамо» стать чемпионом в последнем туре, в этом динамовцы могут вернуть должок. Судьба Гусева, думаю, зависит от этой игры. По крайней мере, мне хочется в это верить, потому что Гусев показывает, что умеет работать с командой, настраивать, мотивировать, ну и еще и давать результат. Поэтому, если будет положительный результат, надеюсь, ему дадут поработать, потому что у него все получается».

Ролан Гусев исполняет обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички, в штабе которого он работал ассистентом. Год назад он также был в команде, когда бело-голубые упустили в последнем туре чемпионский титул в игре с «Краснодаром».

Ранее «Спартак» призвали поставить на место главного тренера команды.

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