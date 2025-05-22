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Вынесено наказание тренеру «Спартака» Станковичу по итогам матча Кубка России

КДК дисквалифицировал Станковича на три матча за поведение в игре с «Ростовом»
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Massimo Paolone/Global Look Press

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Деян Станкович на три матча за агрессивное поведение в финальном матче Пути регионов Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у нас для решения вопроса, связанного с ним. У Станковича есть автоматическая дисквалификация. КДК принял решение, что Станкович дисквалифицируется еще на два матча. Итого: три игры», — заявил глава организации Артур Григорьянц.

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку за поведение после одного из решений арбитра Кирилла Левникова — он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, выкрикивая что-то в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

Ранее «Спартак» призвали поставить на место главного тренера команды.

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