В РФС рассказали свое отношение к совмещению Карпиным постов в клубе и сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о том, что не хочет, чтобы Валерий Карпин совмещал тренерские посты в клубе и сборной, передает РИА Новости.

«Если Карпин летом возглавит клуб РПЛ, то, как его товарищ, я его поддержу. Как генеральный секретарь РФС, конечно, буду против. Мне нравится, когда Валерий Георгиевич работает только в сборной», — сказал Митрофанов.

После начала специальной военной операции России на Украине ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее бразильский футболист заявил, что Россия обыграла бы Бразилию.