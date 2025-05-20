У «Спартака» нашли слабый элемент в составе

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что у «Спартака» есть проблемы в обороне

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа «Спартака» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» помогла фанатам испытать радостные эмоции.

«Молодцы, что победили в Самаре. Хоть чуть-чуть подняли настроение своим болельщикам. Меня удивило, как же безвольно сыграли «Крылья Советов». А «Спартаку» уже давно была пора побеждать. У них был срыв, срыв сильный довольно-таки, но надо подниматься — в команде есть неплохие ребята, молодые и сообразительные. Оборона только страдает», — заявил Пономарев.

Встреча, прошедшая 18 мая, завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте матча Владислав Шитов забил мяч в собственные ворота, а на 42-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти.

На 10-й минуте был удален игрок самарцев Гленн Бейл. В начале второго тайма поле за вторую желтую карточку покинул футболист «Крыльев» Фернандо Костанца.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 54 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе 30 баллов.

Ранее у «Спартака» не нашли шансов на бронзовые медали сезона в РПЛ.