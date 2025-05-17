Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые с февраля

Российский полузащитник Арсен Захарян восстановился от травмы и вошел в заявку «Реала Сосьедад» на матч 37‑го тура чемпионата Испании с «Жироной». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Захарян получил повреждение в конце февраля 2025 года, а 16 марта у него случился рецидив старой травмы. Всего он из-за восстановления пропустил 15 матчей своей команды.

Поединок между «Реал Сосьедадом» и «Жироной» состоится 18 марта. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Сосьедад» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 балла.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее в «Реал Сосьедаде» заявили, что Захарян проходит через испытания.