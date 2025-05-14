Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА назвал два провальных весенних трансфера

Экс-футболист Масалитин: Солари и Гарсия так и не встроились в «Спартак»
close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему купленные к весенней части сезона Ливай Гарсия и Пабло Солари так и не проявили себя в московском «Спартаке».

«Понятно, что две покупки, которые должны были усилить конкуренцию, оказались пока просто вообще не встроенными в эту систему. Визуально это сильные игроки с сильными сторонами. Но их надо вписать в схему, чтобы они работали и на команды. А они выходят как будто с другой планеты. Вот с «Динамо» Солари нарисовал, обыграл троих-четверых, у него хороший дриблинг есть, выкатил под удар Игнатову, который пробил выше. У Ливая Гарсии хороший стартовый рывок, он может корпусом играть, хорош на втором этаже. Но это надо вписывать. А когда игроки не вписаны, за счет индивидуальных действий они ничего и не принесли. Тот же Солари на сборах забивал почти в каждой игре. Почему он перестал? Почему Гарсия не может вписаться? Что творится в «Спартаке», мы вообще не знаем», — подчеркнул Масалитин.

Солари в девяти матчах Российской премьер-лиги отметился голом и результативной передачей, Ливай Гарсия не сумел набрать ни одного очка в чемпионате по системе «гол+пас».

Ранее экс-футболист рассказал, чем удивил его «Краснодар» в матче с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами