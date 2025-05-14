Бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА назвал два провальных весенних трансфера

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему купленные к весенней части сезона Ливай Гарсия и Пабло Солари так и не проявили себя в московском «Спартаке».

«Понятно, что две покупки, которые должны были усилить конкуренцию, оказались пока просто вообще не встроенными в эту систему. Визуально это сильные игроки с сильными сторонами. Но их надо вписать в схему, чтобы они работали и на команды. А они выходят как будто с другой планеты. Вот с «Динамо» Солари нарисовал, обыграл троих-четверых, у него хороший дриблинг есть, выкатил под удар Игнатову, который пробил выше. У Ливая Гарсии хороший стартовый рывок, он может корпусом играть, хорош на втором этаже. Но это надо вписывать. А когда игроки не вписаны, за счет индивидуальных действий они ничего и не принесли. Тот же Солари на сборах забивал почти в каждой игре. Почему он перестал? Почему Гарсия не может вписаться? Что творится в «Спартаке», мы вообще не знаем», — подчеркнул Масалитин.

Солари в девяти матчах Российской премьер-лиги отметился голом и результативной передачей, Ливай Гарсия не сумел набрать ни одного очка в чемпионате по системе «гол+пас».

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