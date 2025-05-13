Бывший нападающий «Спартака» одним словом оценил сезон команды

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за столичные ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» после поражения спартаковцев в 28-м туре Российской премьер-лиги от московского «Динамо» (0:2) рассказал о неудачах красно-белых.

«Игра развивалась в том сценарии, который в последнее время демонстрировал «Спартак»: провальный первый тайм, потом героическое спасение, но на этот раз оно не получилось. В первом тайме практически полный провал. Проиграны два стандарта: один в итоге с пенальти забили, другой на добивании «Динамо» сработало. Как показал дальнейший ход событий, эти стандарты и определили победу «Динамо». «Спартак» весной провалился. Почему? Надо будет уже более конкретно выявлять после чемпионата. Что не получилось? Почему не получилось? Перед окончанием осенней части «Спартак» показывал очень хорошую игру и был одним из претендентов на чемпионство, а после весенней паузы просто откатился, и неизвестно какое место займет. Сезон можно считать провальным», — считает Масалитин.

После 28-ти туров «Спартак» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 51 очко и на десять баллов отставая от лидирующего «Краснодара», утратив шансы на первое или второе место.

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