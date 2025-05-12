Рудковская: мой сын уже заработал на квартиру на «Патриках» в 12 лет

Яна Рудковская заявила, что ее сын Александр заработал на квартиру в Москве

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала в своем Telegram-канале, что ее сын Александр Плющенко в 12 лет заработал на квартиру в центре Москвы.

«У любого ребенка с детства должна были дисциплина. А еще должно быть деятельное, развивающее хобби. У него оно уже профессиональное и приносящее деньги. На квартиру на «Патриках» уже в 12 лет он заработал», — сказала Рудковская.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Рудковская раскрыла расписание сына на Мальдивах.