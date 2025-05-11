Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты «Севильи» закидали автобус с футболистами яйцами

Фанаты «Севильи» закидали автобус с футболистами яйцами после проигрыша «Сельте»
close
Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Болельщики «Севильи» выразили радикальный протест против руководства клуба из-за результатов команды. Об этом пишет издание Marca.

10 мая «Севилья» на выезде в матче 35-го тура чемпионата Испании проиграла «Сельте» с результатом 2:3. После этого фанаты команды решили встретить футболистов и руководство в аэропорту, чтобы выразить свое недовольство, однако команда сумела покинуть здание, не встретившись с болельщиками.

После этого несколько сотен людей собрались у клубной базы. Командный автобус прибыл на базу под усиленной охраной полиции и гражданской гвардии. Это не помешало фанатам выкрикивать оскорбления в адрес футболистов, а также забрасывать автобус яйцами. Для того, чтобы успокоить людей, сотрудники правопорядка были вынуждены применить оружие с резиновыми пулями, стреляя в воздух.

Фанаты скандировали в адрес президента Хосе Кастро «Повышай цену абонемента» и «Руководство в отставку». Фанаты не расходились на протяжении нескольких часов, небольшая группа даже попыталась прорваться на охраняемую территорию клубной базы.

«Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. Команда не может победить на протяжении восьми матчей, шесть из которых она проиграла.

Ранее ЦСКА установил рекорд после победы над «Краснодаром».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами