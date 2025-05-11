Фанаты «Севильи» закидали автобус с футболистами яйцами

Болельщики «Севильи» выразили радикальный протест против руководства клуба из-за результатов команды. Об этом пишет издание Marca.

10 мая «Севилья» на выезде в матче 35-го тура чемпионата Испании проиграла «Сельте» с результатом 2:3. После этого фанаты команды решили встретить футболистов и руководство в аэропорту, чтобы выразить свое недовольство, однако команда сумела покинуть здание, не встретившись с болельщиками.

После этого несколько сотен людей собрались у клубной базы. Командный автобус прибыл на базу под усиленной охраной полиции и гражданской гвардии. Это не помешало фанатам выкрикивать оскорбления в адрес футболистов, а также забрасывать автобус яйцами. Для того, чтобы успокоить людей, сотрудники правопорядка были вынуждены применить оружие с резиновыми пулями, стреляя в воздух.

Фанаты скандировали в адрес президента Хосе Кастро «Повышай цену абонемента» и «Руководство в отставку». Фанаты не расходились на протяжении нескольких часов, небольшая группа даже попыталась прорваться на охраняемую территорию клубной базы.

«Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. Команда не может победить на протяжении восьми матчей, шесть из которых она проиграла.

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