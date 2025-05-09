«Выстрелили из ракетницы вплотную в голову»: на экс-игрока системы СКА совершили нападение

На бывшего хоккеиста системы петербургского СКА Василия Малышева было совершено нападение. Об этом спортсмен рассказал «Чемпионат.com».

6 мая Малышев был намерен встретиться с человеком, который должен вернуть ему денежный долг. Однако на месте встречи спортсмен увидел группу лиц, которая начала словесный конфликт, заявляя, что долга перед Малышевым нет.

«Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: «Че ты лыбишься?» Обозвал меня как-то. Я ему сказал: «Рот закрой свой», — и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову», — поделился 19-летний спортсмен.

После произошедшего Малышева госпитализировали. У него сильные ожоги, сотрясение мозга и дыра от пули. Он сам отметил, что ему повезло из-за места попадания пули. Малышев заявил, что если бы патрон попал в висок, он мог бы не дождаться помощи.

Спортсмен уже написал заявление в правоохранительные органы.

Малышев завершил профессиональную карьеру полтора года назад. Защитник в основном выступал за команду из системы СКА — СКА-ХКД, играя в первенстве города.

Ранее боксер из США восхитился масштабом празднования Дня Победы.