Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Выстрелили из ракетницы вплотную в голову»: на экс-игрока системы СКА совершили нападение

В экс-хоккеиста системы СКА Малышева выстрелили из сигнальной ракетницы
close
Федерация хоккея России

На бывшего хоккеиста системы петербургского СКА Василия Малышева было совершено нападение. Об этом спортсмен рассказал «Чемпионат.com».

6 мая Малышев был намерен встретиться с человеком, который должен вернуть ему денежный долг. Однако на месте встречи спортсмен увидел группу лиц, которая начала словесный конфликт, заявляя, что долга перед Малышевым нет.

«Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: «Че ты лыбишься?» Обозвал меня как-то. Я ему сказал: «Рот закрой свой», — и понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову», — поделился 19-летний спортсмен.

После произошедшего Малышева госпитализировали. У него сильные ожоги, сотрясение мозга и дыра от пули. Он сам отметил, что ему повезло из-за места попадания пули. Малышев заявил, что если бы патрон попал в висок, он мог бы не дождаться помощи.

Спортсмен уже написал заявление в правоохранительные органы.

Малышев завершил профессиональную карьеру полтора года назад. Защитник в основном выступал за команду из системы СКА — СКА-ХКД, играя в первенстве города.

Ранее боксер из США восхитился масштабом празднования Дня Победы.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами