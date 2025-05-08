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Сборная России отреагировала на выход Сафонова в финал Лиги чемпионов

Сборная России: Сафонов вышел в финал Лиги чемпионов
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Stephane Mahe/Reuters

Пресс-служба сборной России отреагировала в своем Telegram-канале на выход голкипера Матвея Сафонова вместе с французским «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

»Сафонов – в финале Лиги чемпионов. «ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Арсенал». В борьбе за главный евротрофей команда Матвея встретится с «Интером». Игра пройдёт 31 мая в Мюнхене», — говорится в сообщении.

В полуфинале главного европейского турнира «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».

Ранее тренер «ПСЖ» назвал чемпионат Франции лигой фермеров.

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