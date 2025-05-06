«А какой у Вяльбе опыт?» Губерниев о своей кандидатуре на пост главы ФЛГР

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова критиков про то, что у него недостаточно управленческого опыта, чтобы возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), сместив с этого поста Елену Вяльбе. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Моя предвыборная программа готовится, скоро она будет. А какой опыт управления был у Вяльбе до ФЛГР? Никакого. Елена Вяльбе также является главным тренером сборной. А она кого-то вообще тренировала? За что она получала награды как лучший тренер? Получала вместо Юрия Бородавко, очевидно», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе ненавидит людей.