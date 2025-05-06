В РФС опровергли переговоры со сборной Бразилии

Mash на спорте: в РФС назвали неправдой переговоры со сборной Бразилии о матче

В Российском футбольном союзе (РФС) назвали неправдой появившуюся в СМИ информацию о проведении товарищеского матча с национальной командой Бразилии в октябре-ноябре 2025 года. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Изначально в СМИ появилась информация, что матч предлагается провести в Москве в даты для игр сборных уже в 2025 году – с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября. По словам бразильских журналистов, глава CBF Эднальдо Родригес одобрил идею матча России и Бразилии в августе прошлого года.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в сборной Бразилии отреагировали на вероятный матч с Россией.