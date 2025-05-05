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«Создан опасный прецедент»: российский клуб выступил с критикой судейства

«Урал» заявил, что российский судейский корпус создал опасный прецедент
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Футбольный клуб «Урал»

Екатеринбургский «Урал», выступающий в Первой лиге, после поражения «Родины» в 31-м туре в своем Telegram-канале выпустил заявление, в котором поднял волнующие команду вопросы о судействе в прошедшей игре.

Встреча завершилась со счетом 2:3, «Урал» пропустил на 5-й компенсированной минуте к матчу. За несколько минут до главный арбитр встречи Антон Фролов после просмотра видеоповтора отменил гол нападающего «Урала» Евгения Маркова.

В сообщении команды указано, четыре ключевых решения были приняты после вмешательства VAR, при этом в трех случаях шла речь о пенальти в ворота «Урала». «Урал» указывает на то, что главный судья встречи изначально сам не видел нарушений в эпизодах, но менял свое мнение после того, как на это указывал арбитр на VAR.

«Известно, что помощники на VAR зовут главного судью на просмотр, только если перед ними очевидная ошибка. Однако ни один повтор ни с одного ракурса не позволил говорить о том, что нарушение точно имело место. <...> Полагаем, что российским судейским корпусом создан опасный прецедент», — указано в заявлении.

«Урал» в турнирной таблице Первой лиги занимает пятое место, набрав 50 очков после 31 тура. «Родина» идет на седьмой позиции, в активе команды на шесть баллов меньше.

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