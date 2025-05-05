Названо условие, при котором сезон для «Спартака» станет успешным

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, каких результатов должен достигнуть клуб, чтобы сезон можно было назвать успешным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Остается Кубок и возможность попасть в тройку. Если это произойдет, значит, сезон будет успешным по сравнению с прошлым. Тогда было пятое место и никаких трофеев», — заявил он.

4 мая «Спартак» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25 и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

Клуб еще продолжает выступление в Кубке России. Красно-белые сыграют в финале Пути регионов с «Ростовом».

Ранее была названа причина, по которой грузинские игроки не едут в РПЛ.