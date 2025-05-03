Олимпийский чемпион: неправильно писать о каком-то Гашеке

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский заявил, что чешский экс-вратарь Доминик Гашек пытается напомнить о себе, делая скандальные высказывания о российских спортсменах, передает «ВсеПроСпорт».

«Думаю, о Гашеке просто забывают постепенно, и он такими вещами пытается выделиться, напомнить о себе. Считаю, наша пресса неправильно поступает, когда пишет про какого-то там Гашека», — сказал Каменский.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее Гашека назвали ненормальным.